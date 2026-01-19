Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі висловився щодо резонансних подій фінального матчу Кубка африканських націй, у якому його команда поступилася Сенегалу з рахунком 0:1 в екстратаймах.

Ключовим моментом зустрічі став епізод на 24-й компенсованій до другого тайму хвилині. Браїм отримав шанс зрівняти рахунок, виконавши одинадцятиметровий удар у стилі паненка по центру воріт, однак голкіпер сенегальців Едуар Менді зумів зловити м’яч. Перед цим виникла тривала пауза через суперечки навколо призначення пенальті, під час яких гравці збірної Сенегалу тимчасово залишали поле.

Він був стривожений. Якщо подивитися на цей матч загалом, то образ африканського футболу, який ми сьогодні показали світу, виглядає дещо ганебно. Коли тренер просить своїх гравців залишити поле, це не прикрашає наш континент.

Як я вже говорив, потрібно вміти і вигравати, і програвати. Те, що сьогодні зробив Пап Тіав, не додає честі Африці. Це не надто гідно, але він чемпіон Африки, тому має право говорити все, що хоче.

Ми зупинили матч на очах у всього світу щонайменше на десять хвилин. Це не допомогло Браїму. Це не виправдання тому, як він пробив, але ми не будемо зациклюватися на цьому. Він пробив саме так, і ми беремо відповідальність на себе, передусім я. Ми дивимося вперед.

Він забивав з одинадцятиметрової позначки в попередніх іграх, а сьогодні не вийшло. Це футбол. Після нереалізованого пенальті все пішло проти нас. Це був хічкоківський сценарій з ударом на останній секунді, який міг принести нам титул. Це дуже боляче для марокканського народу.

Ми можемо говорити про це годинами, але збірна повернеться сильнішою. Для декого з нас, зокрема й для мене, це була головна можливість у житті, — наводить слова Реграрі RMC Sport.