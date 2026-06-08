Павло Василенко

Металіст 1925, який готується до ребрендингу, продовжує роботу на трансферному ринку. За інформацією ТаТоТаке, у це міжсезоння харківський клуб зробить предметну спробу все ж підписати Георгія Єрмакова.

Згідно даних джерела, 24-річний воротар має дати свою відповідь керівництву клубу щодо готовності повертатися в Україну після збору національної команди. Якщо ця відповідь буде позитивною, харків'яни перейдуть до наступного етапу – прямих перемовин з нинішнім клубом Єрмакова Маккабі Хайфа.

Єрмаков в дебютному сезоні у складі Маккабі Хайфа відіграв 36 матчів, у яких пропустив 42 м'ячі, а також 12 разів зумів зберегти свої ворота «сухими».

Раніше воротар виступав в УПЛ за Олександрію.