Авторитетний портал Transfermarkt оприлюднив актуальний рейтинг найдорожчих захисників світового футболу станом на сьогоднішній день. Перше місце у списку посів центральний оборонець Арсенала та збірної Франції Вільям Саліба.

Трансферна вартість 24-річного футболіста оцінюється у 90 мільйонів євро, що робить його найдорожчим захисником у світі на цей момент.

Друга позиція у рейтингу дісталася 18-річному таланту Барселони Пау Кубарсі. Молодий іспанець оцінюється у 80 мільйонів євро та продовжує стрімко прогресувати на клубному рівні.

Замикає трійку лідерів захисник Інтера Алессандро Бастоні. 26-річний італієць також отримав оцінку у 80 мільйонів євро, залишаючись ключовою фігурою оборони міланського клубу.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про зацікавленість у Вільямі Саліба з боку Реала та ПСЖ. Втім, Арсенал не розглядає можливість продажу свого провідного захисника і вважає його одним із фундаментальних гравців команди.