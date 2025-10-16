Наступного літа мадридський Реал, імовірно, попрощається з одним із найвідоміших своїх оборонців. Як повідомляє Bild, Антоніо Рюдігер може залишити клуб як вільний агент після завершення сезону 2025/2026.

За даними джерела, головний тренер Реала Хабі Алонсо не бачить німецького футболіста у своїх подальших планах. Фахівець вважає, що Рюдігер діє нестабільно та надто часто страждає від травм. Алонсо віддає перевагу парі центральних захисників Едер Мілітао – Дін Хейсен.

Окрім спортивних причин, у клубі враховують і фінансовий аспект. Зарплата Рюдігера є однією з найвищих у команді, тому керівництво вважає недоцільним утримувати гравця з таким окладом у ролі запасного.

Наразі Антоніо Рюдігер продовжує відновлення після травми. Очікується, що він повернеться до гри у грудні.

