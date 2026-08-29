Денис Сєдашов

Тоттенгем зазнав домашньої поразки від Ньюкасла у матчі англійської Прем'єр-ліги.

Перший тайм поєдинку пройшов у рівній боротьбі та завершився без забитих м'ячів. Основні події розгорнулися у другій половині зустрічі, коли гостям вдалося двічі відзначитися у воротах суперника.

Спочатку Амар Дедич віддав точну передачу на хід Ентоні Еланзі, який пробив низом — м'яч від лівої стійки рикошетом залетів у сітку. Згодом сороки подвоїли перевагу — після розіграшу кутового Йоан Вісса ударом через себе переправив його у ворота, встановивши остаточний рахунок 0:2.

Англійська Прем’єр-ліга. Другий тур

Тоттенгем – Ньюкасл — 0:2

Голи: Еланга 62, Вісса 72

Для шпор це вже друга поспіль поразка.

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