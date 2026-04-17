Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував вихід команди до півфіналу Ліги конференцій. Наставник наголосив, що попри складні умови та постійні переїзди, гравці продовжують прогресувати та ставити перед собою найвищі цілі. Слова наводить пресслужба гірників.

Туран присвятив цей успіх українським дітям і підкреслив, що амбіції команди не обмежуються потраплянням до четвірки найкращих — гірники налаштовані на перемогу у фіналі.

Я пишаюся своїми гравцями. І присвячую вихід у півфінал українським дітям, які вірять у нашу команду. Сподіваюся, ми їх трохи потішили. Сподіваюся, що ми зможемо дійти до кінця. Це наша велика мета. Де ми тільки не грали в єврокубках цього сезону, в яких містах та країнах. І ці довгі переїзди. Хлопці пишуть історію. Молоді хлопці прогресують та працюють над собою. Я на них сильно тисну, може, надто сильно, але бачу мрії про великі досягнення. Півфінал – це добре, але ми хочемо бути у фіналі у Лейпцигу. Ми хочемо більше і не відступимо. Арда Туран

Шахтар зробив це вчетверте: «гірники» знову дісталися півфіналу єврокубків після проходу АЗ.