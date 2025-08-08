Михайло Цирук

У пʼятницю, 8 серпня, поєдинком СК Полтави та рівненського Вереса розпочнеться другий тур УПЛ 2025/26. Київське Динамо після єврокубкового фіаско вирушить в гості до львівського Руху, Олександрія спробує набрати перші очки в сезоні в протистоянні з Оболонню, Полісся прийматиме Колос, а донецький Шахтар зустрінеться з львівськими Карпатами. Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Пʼятниця, 8 серпня

15:30 Полтава - Верес

Відкриватимуть тур дві команди, котрі у стартовому матчі сезону зазнали поразок. Верес хоч і мінімально, проте без особливих варіантів поступився київському Динамо, а Полтава зуміла дати бій Руху, але все одно програла. Тепер обидва колективи дуже потребують набраних балів, і цей матч точно сприйматимуть як такий, де їх можна здобути.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

18:00 Рух - Динамо

Минулого сезону саме Рух став першою командою, яка зуміла відібрати очки в майбутнього чемпіона. Втім, це був дещо інший Рух з іншим підбором виконавців. Зараз же шанси львівʼян виглядають не надто високими, хоча дива у футболі, звісно, часом трапляються. Подивимося, чи зможе команда Івана Федика створити сенсацію та зіпсувати настрій і без того розлюченому після єврокубкової поразки Динамо.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Динамо

Субота, 9 серпня

13:00 Кривбас - Металіст 1925

У цій парі обидві команди не виправдали очікувань в першому турі. Кривбас виглядав дуже слабко на тлі ковалівського Колоса (1:2), а Металіст 1925 також не переконав у протистоянні з Оболонню (0:0). Що ж, тепер обидва колективи матимуть шанс виправитися. Ще одна родзинка протистояння - зустріч Патріка ван Леувена з колишньою командою, яку йому так і не судилося довести до УПЛ.

Прогноз ХSPORT.ua - Кривбас не програє

15:30 ЛНЗ - Епіцентр

Тема цих команд за підсумками першого туру залишилася нерозкритою. ЛНЗ зіграв у нудну нічию з луганською Зорею, хоча все ж мав невелику перевагу над суперником, а Епіцентр запаркував автобус у протистоянні з донецьким Шахтарем, а як команда грає в якийсь інший футбол на рівні УПЛ ми поки не бачили. Ось тепер і побачимо.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога ЛНЗ

Неділя, 10 серпня

13:00 Оболонь - Олександрія

Реабілітуватися за провальний старт сезону повинна й Олександрія, адже підопічні Кирила Нестеренка розпочали кампанію з трьох поразок поспіль, а фіаско від Кудрівки (1:3) точно не додає настрою віцечемпіону. Можливо, зустріч з Оболонню - той самий шанс нарешті стати на переможний шлях?

Прогноз ХSPORT.ua - Олександрія не програє

15:30 Полісся - Колос

Напевно, саме цей матч варто вважати центральним у турі, адже в попередньому обидві команди продемонстрували хороший футбол та здобули позитивний результат. Серед тижня Полісся ще й розгромило угорський Пакш у Лізі конференцій (3:0), і саме підопічні Руслана Ротаня вважатимуться фаворитами цієї зустрічі. Втім і команда Руслана Костишина вже неодноразово демонструвала, що вміє дивувати фаворитів.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Полісся

18:00 Карпати - Шахтар

Не менш яскравим за афішею виглядає й це протистояння у Львові, проте тут, порівняно з попереднім, усе ж є більш явний та яскравий фаворит. Карпати у першому турі проти Полісся не вразили, тоді як Шахтар розпочав сезон досить потужно, хоча в останніх двох матчах, проти Епіцентру (1:0) та Панатінаїкоса (0:0) дещо скинув оберти. Чи зможуть підопічні Владислава Лупашка на своєму полі створити проблеми гірникам?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Шахтаря

Понеділок, 11 серпня

18:00 Зоря - Кудрівка

Сенсаційний лідер УПЛ після першого туру закриватиме програму другого протистоянням з луганською Зорею, і враховуючи те, що чорно-білі поки продовжують шукати свою гру під керівництвом старого-нового тренера Віктора Скрипника, новачок елітного дивізіону цілком може мати шанси знову набрати очки. А от чи скористається Кудрівка цими шансами - покаже лише гра.

Прогноз ХSPORT.ua - Зоря не програє

В матеріалі використані фото Getty images, УПЛ