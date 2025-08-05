Під час матчу 1-го туру УПЛ між Зорею та ЛНЗ (0:0) камери зафіксували момент, коли нападник Колоса Данило Алефіренко, який був присутнім на трибунах, намагався застебнути декольте своїй дівчині Яні Андрущенко. Сцена миттєво стала вірусною в соцмережах.

Яна — фітнес-тренерка з Олександрії, повідомляє Blik.ua. Вона зізналася, що завжди поруч із коханим:

Вболіваю не за команду — за свого коханого. Після гри забираю його, годую смачненьким.

Дівчина впевнена, що Данило досягне успіху у футболі, і готова поїхати з ним за кордон, якщо знадобиться.

Данило Алефіренко — вихованець академії харківського Металіста. Із 2017 року грав за луганську Зорю, дебютував в УПЛ у 2021-му. У липні 2024-го перейшов до Колоса, за який у минулому сезоні провів 26 матчів, забив 1 гол і зробив 3 гольові передачі.