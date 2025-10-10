Греція тричі пропустила від Шотландії й практично втратила шанси на ЧС. Відео
Британці виклали супернику урок футболу
41 хвилину тому
У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Шотландії вдома здобула вольову перемогу над Грецією.
Підопічні Стіва Кларка продемонстрували справжній характер. Після того як гості повели завдяки голу Цимікаса в середині другого тайму, господарі відповіли трьома забитими м’ячами.
Уже через дві хвилини Крісті відновив паритет, а ближче до завершення Ферґюсон вивів шотландців уперед. У компенсований час Дайкс оформив остаточний рахунок – 3:1.
До вашої уваги огляд матчу.
Збірна Шотландії набрала сім очок у групі С, наздогнавши Данію. Греція (3) майже втратила шанси на путівку до Північної Америки.
Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація
Шотландія – Греція 3:1
Голи: Крісті (64), Ферґюсон (80), Дайкс (90+3) — Цимікас (62)
Шотландія: Ґанн, Гікі (Ралстон, 58), Суттар, Генлі, Робертсон (Маккенна, 90+2), Мактоміней, Ферґюсон, Макґінн, Доук (Ґілмор, 59), Адамс (Дайкс, 83), Крісті (Тірні, 83)
Греція: Цолакіс, Вагіннідіс, Мавропанос, Куліеракіс, Цимікас, Курбеліс (Манталос, 83), Зафейріс (Музакітіс, 83), Масурас (Йоаннідіс, 72), Бакасетас (Константеліас, 72), Цоліс, Павлідіс (Каретсас, 72)
Попередження: Крісті, 72, Ферґюсон, 90+7 – Курбеліс, 34, Зафейріс, 44, Цимікас, 79, Йоаннідіс, 82
