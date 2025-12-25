Гроші не грають у футбол. Найдорожчий клуб світу не лідирує у своєму чемпіонаті
До топ-20 потрапили три клуби українців
23 хвилини тому
Transfermarkt оновив рейтинг клубів із найвищою сумарною ринковою вартістю складу. Лідером списку став Реал – загальна оцінка футболістів мадридців сягнула 1,38 млрд євро. Другою йде лондонська команда Арсенал із показником 1,29 млрд, а третю позицію посідає Манчестер Сіті – 1,19 млрд євро.
До першої п’ятірки також увійшли ПСЖ (1,19 млрд) і Челсі (1,18 млрд). Далі в топі розташувалися Барселона (1,12 млрд) та Ліверпуль (1,04 млрд), а єдиним клубом поза “мільярдним” порогом у першій десятці стала Баварія з оцінкою 980,65 млн євро. Дев’яте й десяте місця відповідно займають Тоттенгем (878,50 млн) та Манчестер Юнайтед (719,15 млн).
Повний топ-20 найдорожчих складів за версією Transfermarkt
- Реал Мадрид — €1,38 млрд
- Арсенал Лондон — €1,29 млрд
- Манчестер Сіті — €1,19 млрд
- ПСЖ — €1,19 млрд
- Челсі — €1,18 млрд
- Барселона — €1,12 млрд
- Ліверпуль — €1,04 млрд
- Баварія — €980,65 млн
- Тоттенгем — €878,50 млн
- Манчестер Юнайтед — €719,15 млн
- Ньюкасл — €712,95 млн
- Інтер — €670,30 млн
- Ноттінгем Форест — €619,60 млн
- Атлетико Мадрид — €589,00 млн
- Ювентус — €551,70 млн
- Брайтон — €519,50 млн
- Астон Вілла — €519,50 млн
- Боруссія Дортмунд — €511,40 млн
- Кристал Пелас — €501,60 млн
- Мілан — €485,50 млн
Однак така вартість складу поки не дозволяє Реалу досягти успіху в Ла Лізі. Мадридці посідають лише друге місце з 39 очками. Лідирує Барселона з 43 балами.
Зазначимо, що голкіпер Реала Андрій Лунін має трансферну вартість у 15 мільйонів євро. Захисник Ілля Забарний доклався до доробку ПСЖ у 50 мільйонів євро. Вінгер Челсі Михайло Мудрик не має оцінки. Transfermarkt прибрав цінник на гравця збірної України через допінговий скандал.
