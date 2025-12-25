Сергій Разумовський

Transfermarkt оновив рейтинг клубів із найвищою сумарною ринковою вартістю складу. Лідером списку став Реал – загальна оцінка футболістів мадридців сягнула 1,38 млрд євро. Другою йде лондонська команда Арсенал із показником 1,29 млрд, а третю позицію посідає Манчестер Сіті – 1,19 млрд євро.

До першої п’ятірки також увійшли ПСЖ (1,19 млрд) і Челсі (1,18 млрд). Далі в топі розташувалися Барселона (1,12 млрд) та Ліверпуль (1,04 млрд), а єдиним клубом поза “мільярдним” порогом у першій десятці стала Баварія з оцінкою 980,65 млн євро. Дев’яте й десяте місця відповідно займають Тоттенгем (878,50 млн) та Манчестер Юнайтед (719,15 млн).

Повний топ-20 найдорожчих складів за версією Transfermarkt

Реал Мадрид — €1,38 млрд Арсенал Лондон — €1,29 млрд Манчестер Сіті — €1,19 млрд ПСЖ — €1,19 млрд Челсі — €1,18 млрд Барселона — €1,12 млрд Ліверпуль — €1,04 млрд Баварія — €980,65 млн Тоттенгем — €878,50 млн Манчестер Юнайтед — €719,15 млн Ньюкасл — €712,95 млн Інтер — €670,30 млн Ноттінгем Форест — €619,60 млн Атлетико Мадрид — €589,00 млн Ювентус — €551,70 млн Брайтон — €519,50 млн Астон Вілла — €519,50 млн Боруссія Дортмунд — €511,40 млн Кристал Пелас — €501,60 млн Мілан — €485,50 млн

Однак така вартість складу поки не дозволяє Реалу досягти успіху в Ла Лізі. Мадридці посідають лише друге місце з 39 очками. Лідирує Барселона з 43 балами.

Зазначимо, що голкіпер Реала Андрій Лунін має трансферну вартість у 15 мільйонів євро. Захисник Ілля Забарний доклався до доробку ПСЖ у 50 мільйонів євро. Вінгер Челсі Михайло Мудрик не має оцінки. Transfermarkt прибрав цінник на гравця збірної України через допінговий скандал.