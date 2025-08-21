Гуцуляка не цікавить, хто йому протистоятиме на фланзі в матчі проти Фіорентини
близько 1 години тому
Вінгер Полісся Олексій Гуцуляк висловився щодо суперництва на фланзі у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Фіорентини. Слова гравця передає пресслужба клубу.
Я думаю, що для нас головне – показати свою гру. Зрозуміло, що Фіорентина – це хороша команда, великий рівень показує. Але для нас, в першу чергу, це показати свою гру і нав'язати їм свою гру. Я не можу знати, за кого словацькі глядачі будуть вболівати, але я сподіваюся, що вони підтримають нас, так як для нас це домашня гра.
Суперник? Концентруюсь більше на своїй грі. Я грав вже проти дуже хороших суперників, і за збірну, тому для мене нічого нового. Головне, як я налаштуюсь, і я тільки дивлюсь на свою гру.
