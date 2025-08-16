Вулвергемптон в рамках 1 туру АПЛ у рідних стінах приймав Манчестер Сіті. Зустріч завершилася з рахунком 0:4.

Перед початком гри шанувальники Вулвз вшанували пам'ять свого колишнього гравця Діогу Жоти. На стадіоні «Молінью» була присутня родина ексгравця Вулвергемптона та Ліверпуля.

Натхненні гравці Вулвергемптона демонстрували непогану гру та мали моменти, щоб відкрити рахунок у матчі, проте все перевернулося після 30 хвилин гри, коли Холанд та новачок Ман Сіті Рейндерс до перерви відзначились у воротах господарів.

По перерві Холанд відзначився дублем, а літний новачок «містян» Шеркі остаточно зняв питання про переможця дебютним голом в АПЛ.

АПЛ. 1 тур

Вулвергемптон - Манчестер Сіті 0:4

Голи: Голанд, 34, 61, Рейндерс, 37, Шеркі, 81

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Вулвергемптон - Манчестер Сіті.