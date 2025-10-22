Гвардіола: «Щоб продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів, необхідно стабільно набирати очки»
Тренер поділився враженнями після перемоги Манчестер Сіті над Вільярреалом
близько 2 годин тому
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував впевнену перемогу своєї команди над Вільярреалом (2:0) у матчі третього туру Ліги чемпіонів.
Ми зіграли добре, дуже добре. Так, були моменти, коли протягом 20 хвилин у другому таймі суперник мав перевагу, але все гаразд — настрій чудовий, я всім задоволений. Ми забили в потрібний момент. Попереду два домашні матчі, і треба взяти три очки в кожному. Щоб продовжити боротьбу в турнірі, необхідно стабільно набирати очки, — сказав Гвардіола в коментарі офіційному сайту УЄФА.
У наступному турі Вільярреал зіграє на виїзді проти Пафоса, а Манчестер Сіті прийматиме Боруссію Дортмунд. Обидва матчі відбудуться 5 листопада.