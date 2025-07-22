Михайло Цирук

У четвер, 24 липня, донецький Шахтар проведе перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти стамбульського Бешикташа. Історично суперники з цієї країни є надзвичайно зручними для гірників, адже в протистоянні з ними помаранчево-чорні мають просто неймовірну статистику.

У восьми протистояннях з турками донеччани здобули сім перемог, жодного разу не програли та пропустили лише один гол. Звісно, все це не означає, що майбутнє протистояння з Бешикташем також складеться для представника України позитивно, однак зберегти ідеальні цифри в історії зустрічей з турецькими суперниками все ж хотілося б. А поки пропонуємо пригадати, як Шахтар йшов до таких показників.

Сівасспор - Шахтар 0:3. 20.08.2009

Перша зустріч Шахтаря з турками відбулася в плейоф кваліфікації Ліги Європи 2009/10, і, як і абсолютна більшість таких матчів, вийшла дуже легкою, адже чинний володар Кубка УЄФА просто не помітив свого суперника. У першому матчі на виїзді гірники здобули розгромну перемогу завдяки голам Гая, Ілсіньйо та Кобіна.

Шахтар - Сівасспор 2:0. 25.08.2009

А в донецьку український клуб добив суперника ще однією впевненою перемогою. Цього разу голами відзначалися Жадсон та Луїс Адріано, і обидва мʼячі були забиті з пенальті. Успіх із загальним рахунком 5:0 дозволив підопічним Мірчі Луческу побитися в груповий етап, проте турнірний шлях команди того сезону був не надто довгим. Уже в 1/16 фіналу гірники поступилися Фулгему (1:2; 1:1).

Фенербахче - Шахтар 0:0. 28.07.2015

Єдиний випадок в історії, коли Шахтар не зумів переграти Фенербахче, трапився на старті сезону 2015/16. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів донеччани зустрічалися зі стамбульським Фенербахче, і перший поєдинок на полі суперника завершився безгольовою нічиєю.

Шахтар - Фенербахче 3:0. 05.08.2015

Проте в матчі-відповіді український клуб не залишив супернику жодних шансів. Точні удари Гладкого, Срни та Тейшейри вивели далі саме помаранчево-чорних, а загалом той євросезон виявився для Шахтаря дуже вдалим, і завершився аж на стадії півфіналу Ліги Європи.

Істанбул Башакшехір - Шахтар 1:2. 18.08.2016

Свій єдиний мʼяч в офіційних поєдинках з турецьким клубом Шахтар пропустив у першій грі плейоф кваліфікації Ліги Європи проти Істанбула Башакшехір. Втім, це не завадило гірникам здобути перемогу. Автогол суперника та точний удар Віктора Коваленка дозволили команді підходити до другого матчу із впевненою перевагою.

Шахтар - Істанбул Башакшехір 2:0. 25.08.2016

Не минулося без автогола турецької команди й у матчі-відповіді, адже перший мʼяч гірників знову стався за допомогою суперника. А ближче до завершення зустрічі Башакшехір остаточно добив Марлос, який реалізував пенальті та поставив впевнену крапку на шляху своєї команди до групового етапу.

Коньяспор - Шахтар 0:1. 15.09.2016

Та на цьому турецькі пригоди Шахтаря в сезоні 2016/17 не завершилися, адже на груповому етапі на гірників ще чекали дві зустрічі з Коньяспором. Перша перемога на полі суперника була, мабуть, найважчою з усіх перемог над турками. Помаранчево-чорні не могли прорвати оборону суперника цілих 76 хвилин, аж поки це не вдалося завдяки голу Факундо Феррейри.

Шахтар - Коньяспор 4:0. 24.11.2016

А от у другій грі з цим суперником Шахтар добряче покуражився. Перший гол турецький опонент знову забив собі сам, а далі відзначалися Дентіньйо, Едуардо та Бернард. У підсумку донеччани впевнено подолали груповий етап, однак припинили виступ у Лізі Європи вже на першій стадії плейоф, поступившись іспанській Сельті (1:0; 0:2).

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