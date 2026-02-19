Головний тренер норвезького Буде-Глімт прокоментував домашню перемогу над міланським Інтером у першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Матч-відповідь у МІлані Інтер - Буде-Глімт відбудеться за тиждень, 24 лютого, початок о 22:00.

Вважаю, нам трохи пощастило. Ми дійсно діяли ефективно, але думаю, для нас це був середній рівень гри. Результат хороший, а рівень середній.

Не думаю, що в Італії можемо просто відійти в оборону і сподіватися на контратаки. Нам також необхідно йти вперед, — наводить слова Кнутсена офіційний сайт УЄФА.