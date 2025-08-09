Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня суботи, 9 серпня, у третьому турі групи Б української Другої ліги.

Гірник-Спорт у домашньому матчі зіграв унічию з дублем Чорноморця. Гості повели в рахунку після голу Лебедя на 32-й хвилині, але господарі змогли відігратися наприкінці зустрічі завдяки точному удару Полюховича.

Локомотив і Чайка у Києві також розійшлися миром з аналогічним рахунком. Обидва голи команди забили з пенальті. На 21-й хвилині Венгер вивів гостей уперед, а на 62-й Мордас реалізував другий 11-метровий у грі, встановивши остаточний рахунок.

Локомотив набрав чотири очки й відстав від лідерів групи Б Тростянця, Колоса-2 і Ребела (по 6). Чорноморець-2 і Гірник-Спорт набрали по першому заліковому пункту.

Друга ліга, група Б, третій тур

Гірник-Спорт – Чорноморець-2 1:1

Голи: Полюхович, 75 – Лебідь, 32

Локомотив – Чайка 1:1

Голи: Мордас, 62 (пен.) – Венгер, 21 (пен.)

