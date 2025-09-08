Сергій Стаднюк

Підходить до кінця міжнародна пауза. Понеділок, 8 вересня, принесе ще ряд цікавих протистоянь.

Але спочатку до внутрішніх баталій. В українській Другій лізі відбудеться три матчі. У групі А дубль Полісся прийме Атлет. У групі Б між собою зіграють другі склади Олександрії та Чорноморця. Діназ у багатостраждальному поєдинку прийме Чайку.

12:30 | Полісся-2 – Атлет. Пряма трансляція

13:30 | Олександрія-2 – Чорноморець-2. Пряма трансляція

14:30 | Діназ – Чайка. Пряма трансляція

У групі C європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 центральним стане матч між Грецією та Данією. Після першого туру господарі є лідерами квартету з трьома очками. Гості ж мають у своєму активі один бал.

21:45 | Греція – Данія. Пряма трансляція

У групі I відбудеться ключова гра у боротьбі за друге місце. Ізраїль (9 очок, 4 матчі) номінально вдома прийме Італію (6, 3).

21:45 | Ізраїль – Італія. Пряма трансляція

У групі B збірна Швеції Александера Ісака та Віктора Дьокереша, яка сенсаційно втратила очки у першому турі, на виїзді зіграє з Косово. Лідер квартету Швейцарія прийме Словенію.

21:45 | Косово – Швеція. Пряма трансляція

21:45 | Швейцарія – Словенія. Пряма трансляція

Найцікавішим матчем у групі L стане балканське дербі між Хорватією та Чорногорією. «Картаті» фактично можуть відчепити конкурента у боротьбі за другу позицію та наздогнати Чехію в битві за перше місце.

21:45 | Хорватія – Чорногорія. Пряма трансляція