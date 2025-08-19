Калюжний - про Олександрію: «Цей жест міг би все змінити»
Супер Іван має образу на колишню команду
20 хвилин тому
Іван Калюжний / Фото - Металіст 1925
Хавбек Металіста 1925 та збірної України Іван Калюжний розповів, чому відмовився залишитись в Олександрії, яка довгий час вела перемовини про продовження контракту. Його слова наводить «ТаТоТаке».
Якби Олександрія зробила трошки інакше, з мого боку пішов би до них такий же жест. Я намагаюся віддячувати людям. Коли зі мною добре, то і... В мене дуже добре з президентом, але був один момент. Ситуація була, коли поруч з моїм авто вибухнула ракета, а мені навіть з керівництва ніхто не передзвонив. Цей жест міг би кардинально все змінити, але є так, як є, - розповів Калюжний.
Калюжний бʼє Олександрію, легкі перемоги грандів та криза Полісся.
Поділитись