Ключовий гравець Зорі висловився про завдання в УПЛ
Амбіції присутні
13 хвилин тому
Петар Мічин / Фото - ФК Зоря
Півзахисник Зорі Петар Мічин оцінив шанси команди на єврокубкові місця цього сезону. Його слова наводить Football.ua.
Зоря завжди претендує на місця в єврокубках. Так, останні два роки ми не змогли дотиснути цей результат, але чому ні? У нас хороша команда, усі ключові гравці, які грали тут, залишилися у команді. Зараз прийшли ще молоді хлопці, з Динамо, плюс Андрія Яніч, тому я думаю, що ми знаємо всі один одного і ставатимемо ще кращими, ніж ми є, - розповів Мічин.
