Капітан Динамо Віталій Буяльський після нічиєї у матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги проти Зорі (1:1) прокоментував жахливу серію із п'яти втрачених перемог у чемпіонаті. Слова півзахисника передає пресслужба клубу.

Спочатку ми мали кілька вихідних, потім тренувалися, працювали весь період. Думаю, сьогодні нам трохи не вистачило концентрації наприкінці, тому й пропустили гол. Також треба краще реалізовувати свої моменти.

Звісно, це болюча ситуація. Треба розібратися, чому ми пропускаємо на останніх хвилинах, адже це трапляється вже не вперше. Десь не вистачає концентрації, десь з’являється розслабленість. Тому, повторюся, потрібно зрозуміти, чому ми пропускаємо саме на останніх хвилинах.

Також треба бути холоднокровнішими, спокійнішими під час останньої передачі, останнього удару. Інколи потрібно грати не егоїстично, а віддати пас партнеру. Також потрібно більш зважено та спокійно ставитися до моментів в атаці.

У першому таймі ми могли й пропустити, коли Руслан Нещерет нас виручив. Тому не можу сказати, що у нас до перерви були стовідсоткові моменти, а ось у «Зорі» був – і Руслан тоді чудово зіграв, виручив.

Звісно, це спад. Якщо немає перемог, не може бути мови про прогрес чи підйом. Все залежить від результату – і мікроклімат, і настрій команди, і стан кожного футболіста. Звісно, усі хочуть вигравати.

Це не проблема – і до церкви сходити, і шашлик посмажити. Але це має йти від кожного особисто, бо піти до церкви нікого не змусиш насильно. Насправді справа не у шашликах, ми ж пропускаємо під час гри. Потрібно розібратися, у яких саме моментах, й бути більш зібраними на останніх хвилинах. Якщо ми пропускаємо наприкінці, то це або через втому, або через нестачу концентрації. Іншої причини не бачу.

Найкращий бомбардир у матчах з Зорею? Не знаю, просто так виходить. Не можу пояснити. Пам’ятаю, що забивав їм й у минулому сезоні, просто так склалися обставини. Немає якогось додаткового чи особливого настрою – налаштовуюсь, як і на будь-яку іншу команду. Інколи вдається забити, але не в кожному матчі все виходить.