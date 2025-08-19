Капітан Оболоні Олег Слободян заявив, що український футбол почав повертати свої позиції навіть в умовах війни в країні. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Я вважаю, що потихеньку наш футбол зараз, навіть попри повномасштабну війну, повертається на своє місце. Так, може, ми падаємо в рейтингах ФІФА і все таке, але мені здається, що зараз, якщо брати навіть УПЛ за останні три роки, то цей рік показує, що клуби готові вливати кошти. Рівень достатньо хороший.

Звичайно, це не те, як було раніше. Ми грали товариські матчі проти Динамо і Шахтаря, грали кубкові матчі проти цих двох команд, коли там грали такі виконавці, як Срна, Мхітарян, Дуглас Коста. Звичайно, це класно було спостерігати – більше спостерігати, тому що коли ти проти них грав…

Зараз Динамо здебільшого грає молодими українськими футболістами і стали чемпіонами – це ж не просто так. Шахтар, з іншого боку, вливає величезні кошти в іноземних гравців, але вони не фінішували так, як фінішувало Динамо. Тому я вважаю, що це прогрес – особливо для нашої збірної, тому що тепер уже є з кого вибирати.