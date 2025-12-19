Капітан Шахтаря назвав причини невиграшу в останньому матчі 2025 року
Матвієнко виділив ключовий фактор, який вплинув на невтішний результат
21 хвилину тому
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко озвучив причину втрати очок у матчі заключного туру загального етапу Ліги конференцій проти Рієки (0:0). Слова гравця передає пресслужба клубу.
Наша проблема в останніх матчах – не реалізуємо ті моменти, які маємо. Не можу сказати, що з «Рієкою» їх було багато, але все одно маємо витискати максимум із того, що є. Наприклад, коли доходимо до штрафного майданчика, де потрібно бити або подавати, ми цього не робимо, а розвертаємося і повертаємо м’яч назад.
Щодо оцінки за першу частину сезону... Якщо брати конкретно результат, то можу поставити лише плюс. Щодо гри, як уже казав, необхідно відпрацьовувати наші проблеми як в обороні, так і в атаці. Буде час попрацювати з командою, будуть збори – місяць або більше, щоб підготуватися, і, гадаю, нам вдасться підтягнути прогалини.
