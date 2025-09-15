Карпати можуть залишитися без головного тренера Лупашка
Доля наствника вирішиться у грі з Буковиною
18 хвилин тому
Владислав Лупашко / фото - Карпати
Львівські Карпати опинилися на межі тренерських змін. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що власник клубу Володимир Матковський незадоволений результатами команди та дав головному тренеру Владиславу Лупашку лише два матчі, аби виправити ситуацію.
Першу нагоду львів’яни втратили, зігравши вдома внічию з Полтавою 1:1. Вирішальним стане кубковий поєдинок проти Буковини, який відбудеться 18 вересня. У разі невдачі Лупашко може залишити свій пост.
Після п’яти турів Української Прем’єр-ліги Карпати залишаються єдиною командою без перемог. Колектив посідає 12 місце, маючи в активі чотири нічиї, зокрема результативні 3:3 із Шахтарем та 2:2 з Кудрівкою.
