Моурінью: «Дуже хотілося б вибити Реал з турніру»
Наставник Бенфіки також оцінив перспективи повернення до мадридського клубу
близько 17 годин тому
Головний тренер Бенфіка Жозе Моурінью прокоментував потенційну можливість знову очолити Реал Мадрид, а також поділився думками щодо протистояння з мадридцями у Ліга чемпіонів УЄФА.
Реальність така, що в мене є ще один рік контракту з Бенфікою, і цей пункт дуже легко може бути розірваний обома сторонами. Наразі в мене немає жодних варіантів із Реалом.
Мені дуже хотілося б вибити Реал з турніру, а щоб Альваро Арбелоа виграв чемпіонат та багато іншого з Мадридом. Він чудовий хлопець і заслуговує на це, — наводить слова Моурінью Marca.
Перший стиковий матч Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом відбудеться 17 лютого на стадіоні Да Луш у Лісабоні.
Також, Моурінью розповів, чи є в нього образа на Реал, який він очолював у минулому.
Поділитись