Головний тренер Бенфіка Жозе Моурінью прокоментував потенційну можливість знову очолити Реал Мадрид, а також поділився думками щодо протистояння з мадридцями у Ліга чемпіонів УЄФА.

Реальність така, що в мене є ще один рік контракту з Бенфікою, і цей пункт дуже легко може бути розірваний обома сторонами. Наразі в мене немає жодних варіантів із Реалом.

Мені дуже хотілося б вибити Реал з турніру, а щоб Альваро Арбелоа виграв чемпіонат та багато іншого з Мадридом. Він чудовий хлопець і заслуговує на це, — наводить слова Моурінью Marca.