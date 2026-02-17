Окан Бурук: «Перебуваємо в найкращій фізичній та ментальній формі за весь час виступів у Європі»
Наставник Галатасарая налаштований на перемогу вдома над Ювентусом
близько 15 годин тому
Головний тренер Галатасарая Окан Бурук поділився очікуваннями перед стиковим матчем Ліги чемпіонів УЄФА проти Ювентуса. Перша гра відбудеться 17 лютого на стадіоні РАМС Парк у Стамбулі.
На початку сезону ми ставили перед собою завдання фінішувати в першій восьмірці та одразу потрапити до 1/8 фіналу. Нам це не вдалося, але потрапити до топ-24 і отримати шанс через стикові матчі — важлива можливість на шляху до досягнення нашої мети. Перший матч вдома. Ми знаємо, що у наших суперників висококласні гравці і хороший тренер. У них були матчі, в яких вони грали добре, але не змогли перемогти. Останнім часом їм не щастило. Проте нас очікує дуже важкий матч.
Ми хочемо побачити ту ж атмосферу, до якої звикли на нашому стадіоні, і здобути домашню перемогу, щоб отримати перевагу перед матчем-відповіддю. Ми розуміємо, що результат протистояння не вирішується в одній грі. Це двоматчева зустріч, і ми маємо ефективно використовувати склад.
Ми знаємо сильні сторони нашого суперника. На такому рівні вміння добре оборонятися іноді приносить перемогу. Якщо ми будемо діяти компактно, атакуючи та обороняючись усією командою, у нас буде шанс на важливу перемогу. Зараз ми перебуваємо в найкращій фізичній та ментальній формі за весь час виступів у Європі, а наш склад близький до оптимального. Гравці повертаються після травм, тож ми прагнемо стати командою, яка і починає, і завершує матч на високому рівні, — наводить слова Бурука офіційний сайт УЄФА.
Другий стиковий матч між Ювентусом та Галатасараєм відбудеться 25 лютого в Турині.
