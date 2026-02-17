Головний тренер Галатасарая Окан Бурук поділився очікуваннями перед стиковим матчем Ліги чемпіонів УЄФА проти Ювентуса. Перша гра відбудеться 17 лютого на стадіоні РАМС Парк у Стамбулі.

На початку сезону ми ставили перед собою завдання фінішувати в першій восьмірці та одразу потрапити до 1/8 фіналу. Нам це не вдалося, але потрапити до топ-24 і отримати шанс через стикові матчі — важлива можливість на шляху до досягнення нашої мети. Перший матч вдома. Ми знаємо, що у наших суперників висококласні гравці і хороший тренер. У них були матчі, в яких вони грали добре, але не змогли перемогти. Останнім часом їм не щастило. Проте нас очікує дуже важкий матч.

Ми хочемо побачити ту ж атмосферу, до якої звикли на нашому стадіоні, і здобути домашню перемогу, щоб отримати перевагу перед матчем-відповіддю. Ми розуміємо, що результат протистояння не вирішується в одній грі. Це двоматчева зустріч, і ми маємо ефективно використовувати склад.

Ми знаємо сильні сторони нашого суперника. На такому рівні вміння добре оборонятися іноді приносить перемогу. Якщо ми будемо діяти компактно, атакуючи та обороняючись усією командою, у нас буде шанс на важливу перемогу. Зараз ми перебуваємо в найкращій фізичній та ментальній формі за весь час виступів у Європі, а наш склад близький до оптимального. Гравці повертаються після травм, тож ми прагнемо стати командою, яка і починає, і завершує матч на високому рівні, — наводить слова Бурука офіційний сайт УЄФА.