Денис Сєдашов

Українка Даяна Ястремська (WTA 50) успішно подолала бар'єр першого кола на турнірі категорії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

У матчі 1/16 фіналу українська тенісистка у двох сетах завдала поразки місцевій спортсменці Алісії Дадні (WTA 248), яка потрапила до основної сітки у статусі лакі-лузера. Поєдинок тривав 1 годину та 32 хвилини.

WTA 250 Ноттінгем. Трава. 1/16 фіналу

Алісія Дадні (Велика Британія) — Даяна Ястремська (Україна) — 4:6, 6:7 (2:7)

У другому раунді змагань у Великій Британії Даяна Ястремська схрестить ракетки з досвідченою представницею Німеччини Татьяною Марією (WTA 117).

Костюк не стала першою ракеткою України – Світоліна зберігає лідерство.