Сергій Стаднюк

Після п'ятої поспіль втрати очок Динамо у чемпіонаті мережу розірвала новина про те, що керівник медіадепартаменту клубу Андрій Шахов-молодший начебто був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Але підтвердження інформації наразі немає.

За даними ЗМІ, рішення керівництва було пов’язане з тим, що Шахов перебуває у дружніх стосунках з Андрієм Ярмоленком і таким чином він був залучений до конфлікту між футболістом і головним тренером Олександром Шовковським, про який раніше писали ЗМІ. Вказувалося, що Шахов не брав участі у медіаактивностях клубу. Також зазначалося, що він не поїде на виїзний матч киян проти Сівасспора у Лізі конференцій до Туреччини, який відбудеться 23 жовтня.

Сам Шахов у своєму Facebook підтвердив, що наразі не проводить пресконференції за участі представників Динамо. Проте різко спростував чутки про своє відсторонення від обов'язків.

Інформація про моє відсторонення не відповідає дійсності. Так, з певних особистих причин я зараз не веду пресконференції ФК «Динамо» Київ. В іншому - я повністю виконую свої повноваження в керівництві пресслужби та медіадепартаменту клубу. Будь ласка, не розповсюджуйте фейки. Андрій Шахов-молодший

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу і над Зорею в УПЛ (1:1).