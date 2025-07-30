Сергій Стаднюк

У третьому раунді кваліфікації Ліги Європи на донецький Шахтар може чекати виїзд до Греції. Переможець протистояння між Шахтарем і Бешикташем отримає в суперники команду, яка поступиться у парі Рейнджерс – Панатінаїкос у відборі до Ліги чемпіонів. З огляду на перший матч у Шотландії, фаворитом залишається саме Рейнджерс.

Голи Кьортіса і Гассама в другому таймі дозволили шотландцям здобути комфортну перемогу, тож у матчі-відповіді Панатінаїкосу доведеться надолужувати два м’ячі. Для Шахтаря, у разі проходу турецького клубу, ймовірна зустріч із грецьким віцечемпіоном виглядає бажанішою, ніж із міцним Рейнджерсом.

Хоча не слід відкидати фактор свого поля. Греки ніколи не програвали клубу з Глазго на очах власних уболівальників. Можливо сьогодні, 30 липня, станеться перша перемога? Гру на території України покаже телеканал Sport 1. Початок – о 21:00 за Києвом.

Раніше також визначився потенційний суперник Шахтаря у Лізі конференцій у випадку невдачі з Бешикташем. У першому матчі «гірники» сенсаційно здолали турецький гранд на його полі (4:2).