Сергій Стаднюк

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса (0:2; 0:3 – заг.) поділився очікуваннями від гри киян у Лізі Європи проти Маккабі Тель-Авів або Хамрун Спартанс.

Треба сподіватися, що мальтійці зроблять якесь диво після поразки від ізраїльтян у першій грі 1:2. Так для Динамо точно буде простіше 😁. Але ми пам’ятаємо попередній виступ киян в Лізі Європи, а там якраз гратимуть команди рівня Пафосу та ще й представники топ-5 чемпіонатів. Тому, можливо, Динамо зараз більше підходить Ліга конференцій. Потрібно буде ще з Маккабі поборотися, а вони не гірші за Пафос, бо на рівних грали у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Якби не те вилучення ізраїльтян, то невідомо, як могла скластися доля їхнього протистояння. Гравці Динамо мають усвідомити, за який клуб вони грають. Якщо говорити про другий матч з Пафосом, то гра киян на сьогодні не відповідає рівню Ліги Європи. Хоча, звісно, я бажаю Динамо потрапити в якомога серйозніший турнір, – заявив Хацкевич в інтерв'ю «Українському футболу». Олександр Хацкевич

Після матчу головний тренер Динамо Олександр Шовковський відверто заявив, що гравці киян відчутно поступаються індивідуально суперникам і команда потребує підсилення.