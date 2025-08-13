Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився аналізом матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса (0:2; 0:3 – заг.).

У цьому поєдинку Пафос виглядав кращим за Динамо в кожному з компонентів: і фізично, і тактично, і в роботі з м’ячем. Результат другого матчу абсолютно закономірний. А в першому матчі кияни не використали свої нагоди, маю на увазі моменти Ваната і Дубінчака. У футболі немає умовного способу. Все просто: Динамо свої моменти не використало, а Пафос власні нагоди реалізував.

На жаль, досвід останнього року в Лізі Європи, коли хлопці дуже багато помилялися, переноситься і на цей сезон. В цій грі Динамо покарали вже за першу помилку, яка сталася на старті поєдинку.

Я свого часу працював на Кіпрі, тому мені є що сказати. Тим більше, я пам’ятаю як складно було Динамо і Дніпру-1 грати в єврокубках проти АЕКа з Ларнаки. От ви кажете, що Кіпр – це не футбольна країна. Але там стільки барів, в яких місцеві відвідувачі сидять зранку до ночі, дивлячись виключно футбол. Тому Кіпр – це футбольна країна. Я був на базі Пафосу, бачив, що клуб розвивається, покращує інфраструктуру. Топові команди чемпіонату Кіпру підписують новачків на три роки, маючи стратегію.

А в чому Динамо сильніше? В роботі з м’ячем – ні, в інтелекті – ні, може, в досвіді? Пафос минулого року виступав у Лізі конференцій і пробився до плей-оф раунду, дійшовши до 1/8 фіналу. Хтось говорив, що якщо Динамо не пройде Пафос – це буде катастрофа. Я так не вважаю, ніякої катастрофи немає. Це рівень нинішньої команди, яку має Олександр Шовковський.

Кабаєв після першої гри з Пафосом говорив, що потрібно діяти нахабніше, гостріше, хитріше. Але це лишилося тільки словами. У другому таймі був момент, коли Ванат втратив м’яч і почав пішки повертатися, а не вступати у пресинг. Такі моменти демонструють, що команді не вистачало характеру в цій грі. А Пафос навпаки: тільки м’яч втрачали – відразу пресинг, фоли, боротьба. Динамівцям не вистачало футбольної злості, – заявив Хацкевич в інтерв'ю «Українському футболу».