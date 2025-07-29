Сергій Стаднюк

У польському місті Люблін відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. У ньому київське Динамо зіграє проти мальтійського Хамрун Спартанс. Поєдинок заплановано на 29 липня.

У день гри вранці на стадіоні Арена Люблін пройшла традиційна передматчева нарада. Під час неї визначили низку організаційних моментів, зокрема – кольори екіпірування команд.

«Динамівці» вийдуть на поле у своєму класичному білому домашньому комплекті, а воротар киян зіграє у світло-сірій формі. Суперник зіграє у червоно-чорних футболках із чорними шортами, воротар мальтійської команди — у жовтій футболці та чорних шортах.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у вівторок, 29 липня, на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Початок – о 21:00.

Перед матчем проти Хамруна в легенди Динамо є багато запитань до основного футболіста киян.