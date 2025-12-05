Останні результати Манчестер Юнайтед знову викликали хвилю критики від одного з найвідоміших екскапітанів клубу Роя Кіна. Після нічиєї з Вест Гемом 1:1 у 14 турі АПЛ до цього манкуніанці здобули непросту перемогу над Крістал Пелас 2:1 та поступилися Евертону 0:1.

Кін заявив, що його колишня команда демонструє гру, яка не відповідає рівню Манчестер Юнайтед.

Кожного разу, коли я дивлюся на цей Юнайтед, я засмучуюся. Вони недостатньо ефективні і недостатньо агресивні, щоб виконувати свою роботу. Останні три-чотири матчі були жахливими, дуже і дуже поганими. Здавалося, що гравці були налякані. Вони виглядали як команда з пивного бару, – слова Роя Кіна наводить Mundo Deportivo.

Свій наступний матч Манчестер Юнайтед зіграє проти аутсайдера АПЛ Вулвергемптона у понеділок, 8 грудня.