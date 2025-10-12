Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі неділі, 12 жовтня, у 13-му турі української Другої ліги.

У групі А розгромна перемога житомирського резерву над Лісним стала однією з найяскравіших подій туру. Йока відкрив рахунок вже на 2-й хвилині, задавши тон усьому матчу. Назар Волошин зміг доволі швидко відновити рівновагу, але Грищенко повернув комфортну перевагу гостям. У другому таймі Панчишин та Грохольський збільшили розрив, а Грищенко оформив дубль на 87-й хвилині, встановивши остаточний рахунок 1:5.

Драматичний поєдинок між Скалою та Ужгородом завершився вольовою перемогою закарпатців. Стрийчани впевнено стартували, коли Николишин реалізував пенальті на 6-й хвилині. Проте вже через 10 хвилин Антошин відновив паритет. Гра йшла до вирішального моменту в компенсований час, коли той самий Антошин на 93-й хвилині вразив ворота господарів удруге, вирвавши три важливі очки для своєї команди.

Результативне протистояння між Вільхівцями та Атлетом з п'ятьма голами завершилося напруженою кінцівкою. Боцьків відкрив рахунок на 39-й хвилині, а після перерви Шостак та Тимошенко швидко довели первагу до розгромної. Атлет не здався – Шишкін відразу відповів голом на 61-й хвилині, а Мовчан на 76-й скоротив відставання до мінімуму. Попри шалений тиск у кінцівці, господарі втримали перемогу 3:2.

Полісся-2 очолило групу А, а Лісне з трьома поразками поспіль віддаляється від лідерів. Ситуація у турнірній таблиці:

У групі Б Ребел продемонстрував ефективність та впевнену гру у Горішніх Плавнях проти Гірник-Спорту. Зоренко шокував господарів блискавичним голом уже на стартовій хвилині, практично одразу після стартового свистка. Господарі намагалися відігратися протягом усього матчу, але Андрухів на 72-й хвилині поставив крапку в протистоянні, забивши другий м'яч та оформивши впевнену виїзну перемогу 0:2.

Тростянець здобув важливу виїзну перемогу над Пенуелом завдяки голам у обох таймах. Близнюк відкрив рахунок на 32-й хвилині, відправивши м'яч у ворота криворіжців. Господарі намагалися переломити хід зустрічі після перерви, однак Максим Коваленко ближче до кінця подвоїв перевагу гостей, забезпечивши своїй команді три очки.

Локомотив влаштував справжнє шоу у другому таймі, розгромивши Діназ. Перша половина обласного дербі пройшла без забитих м'ячів, але після перерви господарі повністю захопили ініціативу. Мордас відкрив рахунок на 56-й хвилині, Лук'янчук подвоїв перевагу на 60-й, Сахненко забив третій на 66-й, а Мельниченко на 74-й хвилині встановив остаточний розгромний рахунок 4:0.

Локомотив продовжує гонитву за Тростянцем і Колосом-2 у турнірній таблиці. Ситуація у групі Б:

Друга ліга, 13-й тур

Група А

Лісне – Полісся-2 1:5

Голи: Волошин, 13 – Йока, 2, Грищенко, 24, 87, Панчишин, 51, Грохольський, 82

Скала 1911 – Ужгород 1:2

Голи: Николишин, 6 (пен.) – Антошин, 16, 90+3

Вільхівці – Атлет 3:2

Голи: Боцьків, 39, Шостак, 59, Тимошенко, 61 – Шишкін, 61, Мовчан, 76

Група Б

Гірник-Спорт – Ребел 0:2

Голи: Зоренко, 1, Андрухів, 72

Пенуел – Тростянець 0:2

Голи: Близнюк, 32, Коваленко Максим, 76

Локомотив – Діназ 4:0

Голи: Мордас, 56, Лук’янчук, 60, Сахненко, 66, Мельниченко, 74