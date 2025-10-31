Сергій Стаднюк

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення оштрафувати Колос на 20 тисяч гривень. Причиною цього стало повторне порушення правил безпеки під час повітряної тривоги, яку було оголошено, коли проходив матч десятого туру УПЛ проти Полтави (2:2). Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Розглянувши матеріали щодо можливого порушення регламентних норм ФК «Колос» (Ковалівка) під час матчу 10-го туру VBET Української Премʼєр-ліги СК «Полтава» (Полтава) — ФК «Колос» (Ковалівка), що відбувся 26 жовтня 2025 року, КДК зобов’язав ФК «Колос» (Ковалівка) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень (за повторне недотримання ФК «Колос» (Ковалівка) вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме — щодо евакуації команди в укриття при оголошенні сигналу «Повітряна тривога»). УАФ

Також КДК УАФ оштрафував Кривбас і Олександрію через дії вболівальників.