Сергій Стаднюк

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оштрафував Олександрію та постановив частково закрити трибуни на наступному домашньому матчі через поведінку вболівальників під час гри десятого туру УПЛ проти Епіцентра (0:1).

Розглянувши матеріали щодо матчу 10-го туру VBET Української Премʼєр-ліги ФК «Олександрія» (Олександрія) — ФК «Епіцентр» (Камʼянець-Подільський), що відбувся 24 жовтня 2025 року, зобов’язав ФК «Олександрія» (Олександрія) провести наступний домашній матч із частково закритими секторами, а саме — сектором 10 (за використання вболівальниками піротехнічних засобів у кількості 20 (двадцяти) одиниць), у разі повторності даного порушення до клубу можуть бути застосовані інші нефінансові санкції, у тому числі проведення матчу/матчів без уболівальників; зобов’язав ФК «Олександрія» (Олександрія) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 (двадцять пʼять тисяч) гривень (за дії вболівальників, що призвели до призупинення матчу) та обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5 000 (пʼять тисяч) гривень (за повторну неявку футболістів ФК «Олександрія» (Олександрія) на флеш-інтервʼю) УАФ

Також був покараний і Кривбас за нецензурні вигуки вболівальників під час матчу того ж туру проти Динамо (0:4).