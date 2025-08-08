Передсезонна підготовка Челсі розпочалася з неприємної новини — центральний захисник Лівай Колвілл отримав розрив передньої хрестоподібної зв’язки під час першого тренування після повернення з клубного чемпіонату світу.

Футболіст уже переніс успішну операцію та розпочав курс реабілітації на базі клубу в Кобемі. Лікарі прогнозують, що відновлення триватиме від шести до дев’яти місяців, тож гравець пропустить більшість сезону 2025/26.

Минулого сезону Колвілл був ключовою фігурою захисту, провівши 43 матчі та допомігши команді здобути титул клубного чемпіона світу.

Головний тренер Челсі Енцо Маеска вже розглядає варіанти підсилення оборони. До команди приєднався захисник Йоррель Гато з Аякса, а також є внутрішні резерви — Вессі Фофана, Беноа Бадіашиле та Трево Чалоба.