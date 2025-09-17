Коли Трубін і Судаков отримають нового тренера? У Бенфіці дали чітку відповідь
Президент клубу Руї Кошта назвав конкретну дату
40 хвилин тому
Напередодні Бенфіка сенсаційно програла азербайджанському Карабаху в матчі стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів (2:3). Георгій Судаков робив усе що міг – оформив два асисти, але Анатолій Трубін не виручив, пропустивши тричі. У тому числі від іншого українця Олексія Кащука.
Після цього президент клубу Руї Кошта повідомив про звільнення головного тренера Бруну Лаже. Легендарний ексфутболіст збірної Португалії також зазначив, що нового наставника намагатимуться призначити вже до суботи, 20 вересня.
Коли щось іде не так, ніхто не може уникнути відповідальності, починаючи з мене самого. Звичайно, всі мають свою частку. Проте треба пам’ятати, що ми вже виконали два завдання – виграли Суперкубок і вийшли в Лігу чемпіонів. Тепер важливо якнайшвидше виправити ситуацію. Бенфіка має достатньо сильний штаб, щоб провести тренування. Це не проблема.
Призначити нового тренера до суботи – це наше завдання. Чи буде він тимчасовим? У футболі всі тренери завжди працюють з оглядкою на час. Ніхто не хотів цього моменту, але я вважаю, що так ми захищаємо сезон. Уникнути цього рішення було неможливо.