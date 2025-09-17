Сергій Стаднюк

Напередодні Бенфіка сенсаційно програла азербайджанському Карабаху в матчі стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів (2:3). Георгій Судаков робив усе що міг – оформив два асисти, але Анатолій Трубін не виручив, пропустивши тричі. У тому числі від іншого українця Олексія Кащука.

Після цього президент клубу Руї Кошта повідомив про звільнення головного тренера Бруну Лаже. Легендарний ексфутболіст збірної Португалії також зазначив, що нового наставника намагатимуться призначити вже до суботи, 20 вересня.