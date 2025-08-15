Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт підбив підсумки матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса (0:0; 3:4 – пен.).

Якщо не пройшли, то значить, що заслужено. Хоча я можу сказати, що учора команда достатньо створила гольових моментів, могли реалізовувати, не доводити до серії пенальті, де все-таки більше лотерея. На превеликий жаль, вчора команда добре виглядала, але ще раз вертаємось до реалізації цих моментів. Вона їх вчора підвела і в основний час, і в серії пенальті.

Я можу сказати, що у цих двох матчах воротарі були точно найкращими, можу відмітити й Дмитра Різника, який в першому матчі багато сейвів зробив, і вчора виручав. Воротарі робили свою справу, що ми не можемо сказати про гру в атаці з обох сторін, тому що команди достатньо створили гольових моментів, все звелося до того, що два рахунки по 0:0.

Наш рівень зараз – це дійсно Ліга конференцій? Погоджуюся, ну не можу сказати, що Ліга конференцій, але Ліга Європи-Ліга конференцій, то точно. Те, що ми не тягнемо до групового етапу Ліги чемпіонів – це факт. Треба відверто говорити про клас футболістів, за виключенням можу назвати «Шахтар», де є якісні легіонери. На превеликий жаль, селекція багатьох клубів приводить до такого результату. Команди, які хочуть потрапляти у груповий етап Ліги Європи, конференцій, чемпіонів, повинні підбирати закордонних футболістів, іноземців під задачі.

Вилучення Очеретька і Турана? Туран, то це звичайно емоції, десь він не згодний був з тим вилученням, де дійсно спірний епізод. Це більше на розсуд арбітра, адже це була друга жовта, не було там 50/50, великих там претензій до нього не буде. Там, можливо, не було явного грубого порушення, але сам такий цей стрибок в ноги, він був агресивний. Тут питання до Очеретька, адже знаючи, що в нього жовта картка, і давати привід арбітру задуматись, чи давати другу жовту, це я думаю футболіст повинен розуміти і думати на футбольному полі.

Краще, звичайно, коли тренер на бровці біля футболістів, він і заводить команду, і підказує, дає емоції футболістам, вони це бачать. Я вам скажу, що учора футболісти добре відреагували на це вилучення, давайте згадаємо останній момент, коли не забив Невертон. Команда добре відреагувала, добре виглядала. Вони дуже організовано грали в захисті, проводили атаки і мали гольові моменти. Ми не знаємо, як би складалася гра 11 на 11, але те, що 10 на 11 команда дуже добре виглядала – факт.

Звичайно, що Ліга Європи більш престижний турнір, чим Ліга конференцій. Вони хотіли, задачі стояли пограти в цьому турнірі, тому що там топові команди точно будуть грати. Але є Ліга конференцій, там «Шахтар» доволі далеко може пройти, найголовніше, щоб в стрій повернулися всі футболісти, адже є травмовані, повернеться Судаков. Коли вся команда буде в строю, то зможуть точно навести шороху в Лізі конференцій, – заявив Вірт в інтерв’ю Tribuna.com.