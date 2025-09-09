Сергій Стаднюк

У тренерському штабі київського Динамо відбулося кадрове поповнення. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новим тренером команди став Артем Яшкін. 50-річний фахівець буде асистентом головного тренера Олександра Шовковського, який відповідатиме за роботу з нападниками.

Яшкін народився 29 квітня 1975 року та виступав у складі Динамо в 1998–2002 роках. За цей час тричі ставав чемпіоном України і двічі вигравав Кубок країни. Після «біло-синіх» грав за Арсенал, виступав у чемпіонатах Південної Кореї, В’єтнаму, а також двічі ставав чемпіоном та володарем Кубка Латвії. Після натуралізації провів вісім матчів за збірну України у 2000–2001 роках.

Завершивши ігрову кар’єру, Яшкін працював у ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського, тренуючи академічні групи різних вікових категорій. Пізніше понад два роки він був у структурі львівського Руху, де займав посади тренера академії та асистента головного тренера основної команди.

