Колишній вінгер Динамо Беньямін Вербич назвав причини, з яких утратив місце у складі Панатінаїкоса і був змушений перейти до Левадіакоса.

У перший рік я багато грав, але нам з Панатінаїкосом не вдалося виграти чемпіонство. Почався пресинг і тиск від фанатів, бо вони довго чекали на золото. Нам не пощастило тоді. Мені завжди буде шкода, що ми так і не виграли чемпіонство.

Уже в другий рік почалися проблеми: я травмувався, і якось не щастило загалом. Після Євро-2024 я повернувся в Панатінаїкос і бачив, що там на мене не розраховують. Хоча вони й говорили, що розраховують, але я все розумів. Мене не відпустили в інший клуб, через що ми посварилися, і я фактично не грав пів року.

І потім я знайшов нову команду – Левадіакос. Можливо, там і не такий рівень, як у Панатінаїкосі, але я зіграв там у другій частині сезону 2024/25, і мені все сподобалося. Власне тому я і продовжив контракт з ними.

Ексгравці УПЛ? Ну, ви ж самі знаєте, що Бернард пограв в АПЛ за Евертон і провів немало матчів за збірну Бразилії. Бернард – хороший хлопець, він став моїм другом. А як футболіст – це взагалі магія, дуже технічний гравець.

З Тете я теж перетнувся. Він хороший пацан, має майстерність і все таке, але якщо обирати між ними, то Бернард мені більше сподобався.

Щодо інтересу Панатінаїкоса до Гуцуляка нічого не говорили. Я теж бачив, що писали про інтерес до нього, але більше нічого не знаю, – розповів Вербич в інтерв'ю «Українському футболу».