Сергій Стаднюк

У другому турі української Прем'єр-ліги Колос на виїзді мінімально переграв Полісся.

Перший тайм пройшов за домінування господарів, але він завершився без голів. А одразу після перерви рахунок відкрили гості. Климчук встиг на добивання та відправив м’яч у порожні ворота.

Головний тренер житомирян Руслан Ротань провів широку ротацію складу після першого матчу кваліфікації Ліги конференцій проти Пакша (3:0), що позначилося на грі команди. Лише у другій половині, вже поступаючись, він випустив ключових виконавців, але часу для порятунку результату не вистачило.

Колос набрав шість очок і наздогнав лідера Динамо. Полісся вперше у сезоні втратило очки (3).

УПЛ, другий тур

Полісся – Колос 0:1

Гол: Климчук, 47

Полісся: Кудрик, Михайліченко, Чоботенко, Хадрой (Кравченко 61), Сарапій, Йосефі (Караман 46), Мельниченко (Бабенко 66), Коста, Назаренко, Гонсалвеш (Гуцуляк 61) , Гайдучик (Філіппов 61).

Колос: Пахолюк, Цуріков, Краснічі І., Козік, Понєдєльнік, Велетень (Третьяков 75), Гагнідзе, Ррапай (Краснічі А. 82), Теллес, Кане (Алефіренко 46), Климчук (Гусол 75).

Попередження: Понєдєльнік 11, Цуріков 90+4

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Полісся – Колос.