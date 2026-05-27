Крістал Пелас — Райо Вальєкано: де дивитися фінал Ліги конференцій
Початок гри о 22:00 за київським часом
близько 5 годин тому
Сьогодні, 27 травня, відбудеться фінальний поєдинок Ліги конференцій сезону-2025/26, у якому зустрінуться англійський Крістал Пелас та іспанський Райо Вальєкано.
Головний матч турніру прийматиме німецький Лейпциг на стадіоні Ред Булл Арена.
Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
У прямому ефірі фінальне протистояння покаже — медіасервіс MEGOGO. Пряма відеотрансляція буде доступна на платформі за відповідною підпискою.
