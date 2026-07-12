Кривбас проведе спаринг із Гентом на зборах у Нідерландах
Гра пройде 14 липня
близько 2 годин томуПідписатися в
Криворізький Кривбас проведе черговий контрольний поєдинок у межах літнього тренувального збору. Суперником команди Патріка ван Леувена стане бельгійський Гент.
Зустріч запланована на вівторок, 14 липня. Стартовий свисток пролунає о 13:00.
Для криворіжців це буде вже третій спаринг проти представників Бельгії на цих зборах. Раніше Кривбас поступився Ломмелю (2:4) та Зюлте-Варегему (1:2).
Нагадаємо, минулий сезон УПЛ-2025/26 команда завершила на сьомому місці в турнірній таблиці.
Кривбас офіційно підписав португальського захисника.