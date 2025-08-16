Вихованець Динамо справив хороше враження дебютом в Кубку Італії
Емполі розраховує на українця
Головний тренер Емполі Фабріціо Корсі оцінив перформанс українського нападника Богдана Попова в матчі 1 раунду Кубка Італії проти Реджани (1:1, 3:0 по пенальті). Його слова наводить Football Italia.
Богдан - справжній талант. Чудова техніка, гарну координацію. Має все, щоб дотягти успіху, має величезний потенціал. Звісно, йому ще треба рости, а ми маємо допомогти. Я радий, що він вже відчув, що таке перша команда. Ми розраховуємо на нього в молодіжній команді, але не боїмося дати шанс, якщо буде нагода, - сказав тренер Емполі.
Вихованець Динамо вийшов у стартовому складі та відіграв 85 хвилин. Українець записав до свого пасиву жовту картку і отримав низьку оцінку.
