Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман підбив підсумки розгромної перемоги над національною командою Швеції у матчі другого туру групового раунду чемпіонату світу.

Фахівець відзначив важливість цього успіху з погляду турнірної боротьби, але вказав на тактичні огріхи у діях своїх підопічних. Слова наводить AD.

Дуже хотілося виграти перший матч на турнірі. Тому сьогодні на нас був певний тиск, адже не хочеться, щоб все вирішувалося лише в останньому турі.

У багатьох епізодах ми діяли дуже добре. Але навіть за рахунку 5:1 видно, що нам потрібно занадто багато часу, щоб розпізнати зміни в грі суперника, коли він починає дівати по-іншому.

Це чудова перемога і чудовий результат. Але було достатньо моментів, про які ми можемо сказати: «Це можна зробити краще».