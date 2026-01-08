Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа підсумував успішний виступ своєї команди у дербі з Атлетіко в рамках півфіналу Суперкубка Іспанії. Мадридці здобули перемогу з рахунком 2:1 та забезпечили собі місце у вирішальному матчі турніру.

Реал досяг позитивного результату завдяки результативним ударам Федеріко Вальверде та Родріго. Попри активні дії Атлетіко в атаці, команда не змогла створити велику кількість по-справжньому небезпечних моментів біля воріт Куртуа.

Ми програли минулий матч з Атлетіко в чемпіонаті, тому розуміли, що цього вечора зобов’язані перемогти. Окрім цього, ми прагнули вийти до фіналу. Атлетіко багато атакував, але явних гольових моментів було небагато. Тепер нам потрібно виграти Ель Класіко — обидві команди зроблять усе можливе, — передають слова Куртуа іспанські ЗМІ.

Український воротар Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві для запасних за спиною у Куртуа.

У фіналі Суперкубка Іспанії Реал зіграє з Барселоною. Вирішальний поєдинок запланований на 11 січня.