Сергій Разумовський

Нападник Арсенала Віктор Дьокереш провів 64 хвилини у домашньому матчі 21-го туру АПЛ проти Ліверпуля. 27-річний швед розпочав гру в стартовому складі. Однак у другому таймі тренерський штаб вирішив освіжити атаку – Дьокереша замінив Габріел Мартінеллі.

Останнім часом результативність нападника не відповідає очікуванням. У десяти попередніх матчах за канонірів він забив лише один раз – реалізував пенальті у зустрічі з Евертоном, яка завершилася мінімальною перемогою 1:0.

Нагадаємо, Дьокереш приєднався до Арсенала влітку минулого року після трансферу зі Спортінга. Він обійшовся лондонському клубу в 65,8 млн євро.

У підсумку й цього разу Арсенал не зміг відзначитися у воротах Ліверпуля – матч завершився нульовою нічиєю 0:0.