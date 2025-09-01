А ким грати? Шахтар за крок від втрати лідера атак
З Англії прийшла пропозиція, від якої у керівництва «гірників» не витримали нерви
близько 1 години тому
Вінгер Шахтар Кевін продовжить кар’єру в англійській Прем’єр-лізі. Про це у соцмережі X повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
🚨⚪️⚫️ ЕКСКЛЮЗИВ: Фулгем досягнув домовленості щодо Кевіна також і з самим гравцем, here we go!
40 мільйонів євро плюс 5 млн бонусами, а також довгостроковий контракт з Кевіном погоджено, угоду завершено. Попри наполегливість Спортінга, Кевін приєднується до Фулгема.
Не дивлячись на те, що Кевін є вихованцем Палмейраса, саме Шахтар є клубом, за який бразилець провів найбільше матчів. З початку 2024 року на його рахунку 17 голів і 10 результативних передач у 57 зустрічах.
Раніше називалася більша сума, на яку міг розраховувати український клуб.