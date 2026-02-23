Головний тренер чернівецької Буковини Сергій Шищенко підсумував перший зимовий збір команди і розповів про готовність гравців до відновлення сезону, повідомляє УФ.

Обсяг виконаної роботи та ставлення до неї моїх підопічних мене дуже радують. Ми чітко виконували план.

Основний акцент під час збору був зроблений на фізичній підготовці, але тактична робота також не залишилася поза увагою. Все, що ми запланували до початку збору, виконали. Головна увага була на фізичній формі, бо за зимові канікули гравці трохи втратили кондиції. Але ми також відпрацьовували тактичні моменти та взаємодію на полі.

У них було домашнє завдання, ніхто не набрав зайвої ваги. Фізичну форму підтримували в належному стані. Всі приїхали без проблем. У нас професійна команда, — сказав Шищенко.