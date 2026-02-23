Колишній воротар Манчестер Юнайтед і збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар поділився думкою щодо найсильніших чинних голкіперів світу, а також розповів про зміни у воротарській техніці за останні роки. Про це повідомляє Daily Mail.

Я й досі великий прихильник Мануеля Нойєра — навіть після його травм. Тібо Куртуа та Джанлуїджі Доннарумма — у нього було два чудові роки в Пари Сен-Жермен.

Мій зріст 198 см, і це дуже допомагало мені. Зараз воротарі, виходячи на поле, майже завжди роблять шпагат замість того, щоб залишатися у стійці. Футбол еволюціонував, і мистецтво воротарської гри також еволюціонувало, з’явилися нові техніки, — зазначив ван дер Сар.